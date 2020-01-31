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Yolda kalanların yardımına Kızılay koştu

Bayburt Karayolu Kop Dağı geçidinin kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine yolda kalan araç sürücülerinin yardımına Kızılay ekipleri koştu.

31.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:17Yolda kalanların yardımına Kızılay koştu

Karayolu Kop Dağı geçidinin kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine yolda kalan araç sürücülerinin yardımına ekipleri koştu. Görevliler, sürücülere sıcak çorba, kumanya paketi ve battaniye dağıttı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar ve tipinin etkili olduğu Erzurum-Bayburt Karayolu'nun 82'nci kilometresindeki 2 bin 409 metre rakımlı Kop Dağı geçidi ulaşıma kapandı. Erzurum'dan Bayburt yönüne giden araçlar kontrol noktasında bekletilmeye başlandı. Çok sayıda aracın durdurulduğu kontrol noktasındaki vatandaşlara Kızılay ekipleri yardımcı oluyor. Kızılay müdahale aracı ile bölgeye giden Ömer Polat ile Gücen Koçak, bardak çorba, bisküvi, meyve suyu, içme suyu bulunan kumanya paketi ile sıcak su termosu ve battaniye dağıttı.



Kop Dağı, Bayburt, Kızılay, Güncel

Kaynak: DHA

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