Yolda Kanlar İçinde Ceset Bulundu

Tekirdağ
'ın Marmaraereğlisi
ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yeniçiftlik
Mahallesi NATO Limanı karşısındaki Tekirdağ- İstanbul
karayolu üzerinde vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.
Vatandaşların durumu jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma
ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Bayram Cambaz'a (51) ait olduğunu belirledi.
Şahsa gece saatlerinde otomobil çarptığı düşünülürken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Yeniçiftlik, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, 3. Sayfa
Kaynak: İHA