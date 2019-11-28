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Yolda lastik değiştiren Suriyelilere TIR çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda minibüsün patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan Suriye uyruklu kişilere TIR çarptı.

28.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:58Yolda lastik değiştiren Suriyelilere TIR çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

MERSİN'in ilçesinde otoyolda minibüsün patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan uyruklu kişilere TIR çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Pozantı- Tarsus otoyolunda meydana geldi. Suriye uyruklu kişilerin içinde bulunduğu 01 MA 4212 plakalı minibüsün lastiği patlayınca, sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Araçtan inip lastiği değiştirmeye çalışan J.I., M. I., M.A. ve M.A.'ya henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen TIR çarptı. Kazada, J.I., M.I. ve M.A. yaşamını yitirdi, M.A. ise ağır yaralandı. M.A., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, kazanın ardından yoluna devam eden TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.



Tarsus, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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