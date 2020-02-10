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Yolda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı

Yolda kalan araçlar Ateşte ısınmaya çalışan yolcular Kasım Demir'in konuşması İş makinelerinin yolları açması Araçların karda ilerlemesi Şırnak'ta yolda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı Şırnak'ta kar dolayısıyla yolda mahsur kalan 11 araçtaki 75 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

10.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:22
Yolda kalan araçlar
Ateşte ısınmaya çalışan yolcular
Kasım Demir'in konuşması
İş makinelerinin yolları açması
Araçların karda ilerlemesi 'ta yolda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı
Şırnak'ta kar dolayısıyla yolda mahsur kalan 11 araçtaki 75 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Şırnak'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, Şırnak-Siirt kara yolu Birini mevkisinde yolu kapadı. Yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların cep telefonuyla güvenlik güçlerinden yardım talep etmesi üzerine bölgeye Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla 11 araçtaki 75 kişinin güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.
Sürücülerden Kasım Demir, AA muhabirine, Van'dan Şırnak'a geldiğini belirterek, karda mahsur kaldıklarını söyledi.
Yolcu Nizamettin Kaynak da yolu açan ekiplere teşekkür etti.
Yolda mahsur kalan 75 kişi kurtarıldı

Kasım Demir, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA


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