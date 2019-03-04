Yolda Mahsur Kalan Kamyoneti, Polisler Kurtardı

Hakkari
'de yolda mahsur kalan kamyonet, özel harekat polislerince zırhlı araçla kurtarıldı.
Kent merkezinden Durankaya
Beldesi istikametine giden kamyonetin sağ tekerlekleri çamura saplandı. Sürücü ve araçtaki kişilerin çabalarına rağmen araç bulunduğu yerden çıkarılamadı.
Bölgede bulunan özel harekat polisleri, "kobra" zırhlı araçla vatandaşlara yardım etti.
Zırhlı araca bağlanan kamyonet bulunduğu yerden çıkarıldı.
Vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti.
Durankaya, Hakkari, Güncel
Kaynak: AA