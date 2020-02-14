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Yolda mahsur kalan vatandaşları belediye kurtardı

Van'ın Başkale ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşları ve sağlık personellerini belediye ekipleri kurtardı.

14.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:25Yolda mahsur kalan vatandaşları belediye kurtardı
'ın ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşları ve sağlık personellerini belediye ekipleri kurtardı.

Başkale ilçesine bağlı Ilıcak, Belliyurt ve Ömerova mahallelerinde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların imdadına Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yetişti. Yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan yollarda kalan ve aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu toplam 5 araç, belediye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından kurtarıldı. Ulaşıma kapanan yollar ise Van Büyükşehir Belediyesi Başkale Şefliği karla mücadele ekipleri ile Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı. - VAN

Başkale, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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