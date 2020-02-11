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Yolda mahsur kalanların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle köy yollarında araçlarıyla mahsur kalanlar, İlçe Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

11.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:30Yolda mahsur kalanların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti
'in ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle köy yollarında araçlarıyla mahsur kalanlar, İlçe Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.
Kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen ve araçları kara saplanan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri araçları çıkararak vatandaşların güvenli şekilde ilerlemesi için yolu açtı.
Ahlat Özel İdare Müdürü Seyfettin , ilçeye bağlı Güzelsu, Seyrantepe, Yuvadamı ve Otluyazı köy yollarında çok sayıda aracın mahsur kaldığını söyledi.
İhbarlar doğrultusunda mahsur kalan araçların kurtarılması için ekiplerin seferber olduğunu belirten Gündoğan, özel idare ekiplerine araç ve personel desteği sağlayan Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal'a teşekkür etti.

Gündoğan, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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