Haberler » Güncel » Yolda oluşan çukur araçların lastiklerini patlattı - Haber

Yolda oluşan çukur araçların lastiklerini patlattı

Zonguldak-Ereğli karayolunun Ören Mahallesi mevkisinde oluşan çukur birçok aracın lastiklerinin patlamasına yol açtı.

03.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:30 Yolda oluşan çukur araçların lastiklerini patlattı
Zonguldak-Ereğli karayolunun Ören Mahallesi mevkisinde oluşan çukur birçok aracın lastiklerinin patlamasına yol açtı. Kaza tehlikesi geçiren araç sahipleri yetkililerden önlem almalarını istedi.

Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Ören Mahallesi mevkisinde bazı noktalarda oluşan çukurlar araç sürücülerinin korkulu rüyası haline geldi. Aydınlatma olmadığı için yoldaki çukurları fark edemeyen sürücüler araçları ile çukurlara düşünce lastikleri patladı. Dün akşamdan bu yana çok sayıda aracın lastiği aynı bölgede patladı. sürücüleri polise ihbarda bulunarak karayolları ekiplerinin yolda oluşan çukurla ilgili önlem almasını istedi. Yolda oluşan çukura düşerek araçlarının lastikleri patlayan sürücülerin yardımına ise oto lastik tamircileri yetişti. Oto lastik tamircileri bölgeye gelerek çok sayıda aracın lastiğini tamir etti. Bazı araçlarda ise lastiklerinin patlaması ve sürtünmelerden dolayı hasarlar meydana geldi. Yetkililerin yol üzerinde oluşan çukurları tamir ederek olası kazaların önüne geçmeleri istendi. - ZONGULDAK

Zonguldak Ereğli, Ören Mahallesi, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:35   Çorum'a şehit ateşi düştü - Haber
10:35   Nissan'ın eski başkanı Ghosn'un firarı ile ilgili yeni detay - Haber
10:34   Şanlıurfa'da kar nedeniyle kırsal mahallerde yollar kapandı - Haber
10:33   Tatvan'da özel çocuklar için oyun evi - Haber
10:33   Bakan Pakdemirli: Tohumculukta 2023 hedefi 500 milyon dolarlık ihracat - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
22:42   Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Haber
3.01.2020 10:36:27