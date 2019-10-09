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Yolda uyuyan köpeği ezen sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

ÜMRANİYE'de minibüsüyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

09.10.2019 13:15Yolda uyuyan köpeği ezen sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı
ÜMRANİYE'de minibüsüyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sürücü savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ümraniye'de 7 Ekim'de minibüsüyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücüyü yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis çalışmalarında aracın plakasından 27 yaşındaki Hasan Ç.'ye ulaştı. Polis ekipleri dün Hasan Ç.'yi Sancaktepe İnönü Mahallesi'nde bulunan evinde gözaltına aldı. Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Hasan Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul

Ümraniye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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