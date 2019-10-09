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Yolda uyuyan köpeği ezen sürücü savclık talimatıyla serbest bırakıldı

Ümraniye'de minibüsüyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

09.10.2019 13:03Yolda uyuyan köpeği ezen sürücü savclık talimatıyla serbest bırakıldı

Ümraniye'de minibüsüyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sürücü savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ümraniye'de 7 Ekim'de minibüsüyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücüyü yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis çalışmalarında aracın plakasından 27 yaşındaki Hasan Ç.'ye ulaştı. Polis ekipleri dün Hasan Ç.'yi Sancaktepe İnönü Mahallesi'nde bulunan evinde gözaltına aldı. Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Hasan Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
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-ARŞİV görüntü
-Şüphelinin emniyete getirilmesi


- İstanbul

Ümraniye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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