Yolda yaralı bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı

Kastamonu'da, aracın çarpması sonucu yaralandığı sanılan bozayı yavrusu, tedavi altına alındı.

Şenpazar İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, Şenpazar-Kastamonu kara yolunun ikinci kilometresinde yolun ortasında yaralı bir ayı yavrusu buldu.

Jandarma ekibinin bilgi vermesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanı alarak veteriner kliniğine getirdi.

İlk tedavisi yapılan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Sinop'taki Milli Parklar Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Veteriner hekim Mustafa Sefa Hebipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bozayı yavrusunun kendilerine yaralı halde getirildiğini söyledi.

Ayı yavrusuna bir aracın çarptığını düşündüklerini belirten Hebipoğlu, "Burada yaralarını temizleyip dikişlerini attık. Şu an durumu iyi. Gerekli tedavilerin ardından Sinop'a gönderdik." dedi.

Kaynak: AA