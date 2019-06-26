26.06.2019 19:37
Haberler » Güncel » Haber

Yolda yaralı bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı

Yolda yaralı bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı

Kastamonu'da, aracın çarpması sonucu yaralandığı sanılan bozayı yavrusu, tedavi altına alındı.

Kastamonu'da, aracın çarpması sonucu yaralandığı sanılan bozayı yavrusu, tedavi altına alındı.
Şenpazar İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, Şenpazar-Kastamonu kara yolunun ikinci kilometresinde yolun ortasında yaralı bir ayı yavrusu buldu.
Jandarma ekibinin bilgi vermesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanı alarak veteriner kliniğine getirdi.
İlk tedavisi yapılan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Sinop'taki Milli Parklar Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.
Veteriner hekim Mustafa Sefa Hebipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bozayı yavrusunun kendilerine yaralı halde getirildiğini söyledi.
Ayı yavrusuna bir aracın çarptığını düşündüklerini belirten Hebipoğlu, "Burada yaralarını temizleyip dikişlerini attık. Şu an durumu iyi. Gerekli tedavilerin ardından Sinop'a gönderdik." dedi.
Kaynak: AA
Şenpazar , Kastamonu , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:50 Tokatlı şehit aileleri Samsun'u gezdi
19:50 Fethiye'de balıkçıların ağına 400'er kiloluk 2 köpek balığı takıldı
19:49 GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı
19:48 Sakarya İl Jandarma Komutanlığında görevli 58 asker erken terhis oldu
19:48 - Göçmenlerin Bulunduğu Gemi İtalya Karasularına Girdi
19:46 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüştü.
19:45 Ayşe öğretmen beraat etti