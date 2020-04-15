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Yolda yürüdüğü esnada fenalık geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yolda yürümekte olan bir şahıs henüz belirlenemeyen sebepten dolayı fenalık geçirerek yığıldığı kaldırımda yaşamını yitirdi.

15.04.2020 01:03 | Son Güncelleme: 15.04.2020 01:03
Yolda yürüdüğü esnada fenalık geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
İzmir 'in Karabağlar ilçesinde, yolda yürümekte olan bir şahıs henüz belirlenemeyen sebepten dolayı fenalık geçirerek yığıldığı kaldırımda yaşamını yitirdi.

Olay, Salı gecesi saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Mehmetçik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Evsiz olduğu ileri sürülen Tuna Demirçeken (71) yolda yürüdüğü esnada, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı fenalık geçirerek yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller neticesinde, Demirçeken'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öte yandan, polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Demirçeken'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demirçeken'in kesin ölüm sebebi, otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa
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