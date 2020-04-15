Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Yolda yürüdüğü sırada fenalaşan yaşlı adam öldü

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, evsiz olduğu ileri sürülen Tuna Demirçeken (71), yolda yürüdüğü sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi.

15.04.2020 01:19 | Son Güncelleme: 15.04.2020 01:19
Yolda yürüdüğü sırada fenalaşan yaşlı adam öldü

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, evsiz olduğu ileri sürülen Tuna Demirçeken (71), yolda yürüdüğü sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Mehmetçik Bulvarı üzerindeki otobüs durağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre evsiz olan Tuna Demirçeken, yolda yürüdüğü sırada, henüz bilinmeyen nedenle fenalaşarak yığıldı. Demirçeken'i görenler durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tuna Demirçeken'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demirçeken'in cansız bedeni savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Karabağlar, İzmir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Survivor’da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı Haberler
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
33 haftalık hamileyken koronaya yakalanan kadın komada doğum yaptı Haberler
33 haftalık hamileyken koronaya yakalanan kadın komada doğum yaptı
Bakan Koca ’Filyasyon’ dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız Haberler
Bakan Koca 'Filyasyon' dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Erdoğan imzaladı, 90 bin kişinin tahliye olacağı yeni infaz yasası yürürlüğe girdi Haberler
Erdoğan imzaladı, 90 bin kişinin tahliye olacağı yeni infaz yasası yürürlüğe girdi
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı vurdu Haberler
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı vurdu
Haberler ›› Güncel ››Yolda yürüdüğü sırada fenalaşan yaşlı adam öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:08: İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi öldü - Haber 02:04: IMF'den Senegal'e 442 milyon dolarlık Kovid-19 fonu - Haber 02:03: Akdeniz'de 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. - Haber 01:58: ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı - Haber 01:54: Mısır fetva kurumundan, "Kovid-19 orucu etkilemez" açıklaması - Haber 01:04: ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız - Haberler 00:35: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi - Haber 23:29: Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü - Haberler