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"Yolda yürürken bakma" sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi kulağından yaralandı

Eskişehir'de "yolda yürürken baktığı" gerekçesiyle 4 kişinin karıştığı kavgada bir şahıs kulağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

29.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:23
Eskişehir 'de "yolda yürürken baktığı" gerekçesiyle 4 kişinin karıştığı kavgada bir şahıs kulağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Esentepe Mahallesi İyiler Sokak'ta gerçekleşti. İddialara göre, yolda yürürken birbirlerine baktıkları gerekçesiyle 4 şahıs arasında kavga çıktı. Edilen hakaret ve tehditlerin ardından kısa sürede büyüyen kavgada, F.N. (29) adlı şüpheli Y.K. (26) isimli şahsı bıçakla kulağından yaraladı. Olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Esentepe Mahallesi, Eskişehir, kavga, 3. Sayfa

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