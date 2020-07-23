Yolda yürürken çarpıştılar, kavgaya tutuştular

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolda yürürken çarpışan iki kişi arasında çıkan kavgada gurbetçi genç, kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Ülgen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan Kuşadası'na tatile gelen Olcay S. (31) İsmet İnönü Bulvarı üzerinde sahile doğru yürürken M.C.T. ile kol kola çarpıştı. Aralarında çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ülgen Sokak üzerinde iddiaya göre M.C.T., Olcay S.'yi kalbinden bıçaklayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Olcay S., Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalbi defalarca duran gurbetçi genç, doktorların uzun uğraşı sonucu hayata geri döndürüldü. Durumu ağırlaşan Olcay S., ambulans ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk edildi. Olcay S.'nin Kuşadası'nda yeni bir ev aldığı ve arkadaşlarıyla beraber ilk defa geldiği öğrenildi. Bıçakla gurbetçi genci yaraladığı iddia edilen M.C.T. kısa süre içerisinde Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Olcay S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - AYDIN