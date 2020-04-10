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Yolda yürürken kalp krizi geçiren kişi öldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde yolda yürürken kalp krizi geçiren kişi öldü.

10.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:42
Yolda yürürken kalp krizi geçiren kişi öldü

Mardin 'in Artuklu ilçesinde yolda yürürken kalp krizi geçiren kişi öldü.

Yenişehir Mahallesinde, S.C (46) yolda yürürken fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen S.C, kurtarılamadı.

S.C'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kalp Krizi, Artuklu, Mardin, Güncel
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