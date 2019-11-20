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Yolda yürürken kamyonet kasası kapağı çarpan kişi ağır yaralandı

Çorum'da seyir halindeki kamyonetin kasasının açılan arka kapağının çarptığı kişi ağır yaralandı.

20.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:08
'da seyir halindeki kamyonetin kasasının açılan arka kapağının çarptığı kişi ağır yaralandı.
Mahallesi'nde yolun kenarında yürüyen 72 yaşındaki Muhsin Bal'a, İsmail Ü'nün kullandığı 19 AZZ 326 plakalı kamyonetin kasasının yana doğru açılan arka kapağı çarptı.
Başından ağır yaralanan Bal, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bal'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kamyonet sürücüsü İsmail Ü, polis tarafından gözaltına alındı.
Bu arada Muhsin Bal'ın yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Benzer olay Çankırı'da da meydana gelmiş, eşiyle yol kenarında yürüyen Ayşe Dümen (66), yoldan geçen kamyonun yana doğru açılan kasa kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Çankırı'daki olay da benzin istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansımıştı.
Yolda yürürken kamyonet kasası kapağı çarpan kişi ağır yaralandı

Hitit Üniversitesi, Çorum, Kale, Güncel

Kaynak: AA


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