22 Kasım 2018, 15:26
»»

Yolda Yürürken Kendilerine Doğru Gelen Aracı Gördü, Hem Kendi Hem de Kız Arkadaşının Hayatını Kurtardı

Kontrolü kaybeden aracın kendilerine doğru adeta uçarak geldiğini gören adam hem kendi hem de kız arkadaşının hayatını kurtardı. Santimetrelerle kazadan kurtulan çiftin görüntüleri güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kontrolü kaybeden aracın kendilerine doğru adeta uçarak geldiğini gören adam hem kendi hem de kız arkadaşının hayatını kurtardı. Santimetrelerle kazadan kurtulan çiftin görüntüleri kameraya kaydedildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerası kaydına yansıyan feci kaza ve kaza anında yaşanan kurtuluşun görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü. Bir çift yolda yürürken karşı yönden uçarak kendilerine doğru gelen otomobilin yaşattığı korku dolu anlar görüntülendi.

Görüntülerde, bir otomobil uçarak kendilerine doğru gelirken, adamın bir anlık hamlesi hem kendisini hem de kız arkadaşının kazadan santimetrelerle kurtulmasını sağlıyor. Kız arkadaşını anlık bir refleksle yakalayıp yol kenarına çeken adam büyük bir facianın önüne geçiyor.

BİR ÇOK KULLANICI TARAFINDAN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:26



YORUMLAR (9)
YUH YAWW: adamı kadın kurtarmıs resmen, kadına tutunarak kendını kenara atmış kadında üzerine düşüyor çektiği için:)) adam olmasa kadını teğet geçicekmiş zaten. . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YA PARDON DA: BEN UÇAN ARABADAKİLERDEN VE KIZDAN ÇOK ÇOCUGUN DURUMUNU MERAK EDİYORUM UÇAN KIZ ACABA ÇOCUGU NASIL EZDİ
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
  • KADİRRR : Adam yerine konulup sana cevap verecek birilerinin çıkmasını bekleme sakın. . .
    Yayından Kaldır
    0 0
İSTANBLUE: ÇOCUĞA YA ARABA DOKUNDU YADA İRİ SEVGİLİSİ EZDİ AYAĞA KALKAMADI
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz