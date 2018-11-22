Yolda Yürürken Kendilerine Doğru Gelen Aracı Gördü, Hem Kendi Hem de Kız Arkadaşının Hayatını Kurtardı

Kontrolü kaybeden aracın kendilerine doğru adeta uçarak geldiğini gören adam hem kendi hem de kız arkadaşının hayatını kurtardı. Santimetrelerle kazadan kurtulan çiftin görüntüleri kameraya kaydedildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerası kaydına yansıyan feci kaza ve kaza anında yaşanan kurtuluşun görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü. Bir çift yolda yürürken karşı yönden uçarak kendilerine doğru gelen otomobilin yaşattığı korku dolu anlar görüntülendi.

Görüntülerde, bir otomobil uçarak kendilerine doğru gelirken, adamın bir anlık hamlesi hem kendisini hem de kız arkadaşının kazadan santimetrelerle kurtulmasını sağlıyor. Kız arkadaşını anlık bir refleksle yakalayıp yol kenarına çeken adam büyük bir facianın önüne geçiyor.

BİR ÇOK KULLANICI TARAFINDAN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen görüntü sosyal medyada paylaşıldı.