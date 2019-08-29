Yolda yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaşamını yitirdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolda yürürken arkasından gelen otomobilden pompalı tüfekle 3 el ateş açılan Özcan Kartal (29) yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan saldırgan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Serik merkez Cumhuriyet Mahallesi hal yolu üzerinde yürüyen Özcan Kartal'a saat 14.00 sıralarında arkasından yaklaşan otomobilden pompalı tüfekle 3 el ateş edildi. Araca doğru dönen Özcan Kartal, göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, M.K. adlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özcan Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan M.K. bir süre sonra Serik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Polisin gözaltına aldığı şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Cinayetin, Özcan Kartal ile M.K. arasında daha önce yaşanan bir tartışma nedeniyle işlenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

- Antalya