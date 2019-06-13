13.06.2019 17:02
Haberler»Güncel » Haber

Yolda yürürken tabancayla vuruldu

Yolda yürürken tabancayla vuruldu

ŞANLIURFA'da, evine doğru yürüyen Ali Çelik (29), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobilden ateş açılması sonucu ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'da, evine doğru yürüyen Ali Çelik (29), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobilden ateş açılması sonucu ağır yaralandı.
Olay, öğleden sonra Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Ali Çelik'e, plakası öğrenilmeyen otomobilden tabancayla ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanarak yere yığılan Çelik'i görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalede bulunduktan sonra Çelik'i ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavisine başlanılan Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri otomobille kaçan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:47 7 Aralık Üniversitesi'nde akademisyenler törenle cübbe giydi
18:47 Aksaray'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
18:46 Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal güven tazeledi
18:46 Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs serbest
18:45 Havza'dan Cerablus ve ElBab'a yardım
18:45 Bakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz
18:45 DHA YURT BÜLTENİ - 18
18:45 Veresiye güvercin problemine şaşırtıcı çözüm...Güvercin almak için sabıka kaydı ve 3 memur kefil
18:45 Çubuk'ta yıl sonu sergisi
18:45 "Geleceğim Mesleğim" konferansı
18:44 Bakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz
18:44 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:44 HULUSİ AKAR'DAN MHP'YE ASKERLİK YASASI ZİYARETİ
18:43 Japonya Başbakanı Abe Şinzo, İran'da