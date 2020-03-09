Yolda yürürken üzerine halı düştü
- Yolda yürürken üzerine halı düştü Talihsiz gencin başına 'halı' kondu Neredeyse imkansız olan bir şey başına geldi Çankırı'da çiçekçi dükkanından çıkan gencin üzerine halı düştü.
09.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:14
- Yolda yürürken üzerine halı düştüTalihsiz gencin başına 'halı' konduNeredeyse imkansız olan bir şey başına geldi
ÇANKIRI - Çankırı 'da çiçekçi dükkanından çıkan gencin üzerine halı düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla arkadaşını çiçekçi dükkanında oluşan iş yoğunluğunun azalması için yardım etmeye gelen Serhad Apaydın, işletmeden dışarı çıktığı anda binanın 3'üncü katında silkelenen halı üzerine düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç, halıyı üzerinden atarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Üniversite öğrencisi Apaydın, halıyı kenara bırakarak yoluna devam etti."Nasıl oldu ben de anlayamadım"Serhad Apaydın, "Tam çıkarken önüme bir perde indi. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Şok oldum. Çabuk atlattım, sonra yoluma devam ettim. Toplu bir şekilde düşseydi daha kötü olabilirdi. Boynumda hafif bir ağrı var ama o da geçer diye umuyorum" şeklinde konuştu.
ÇANKIRI - Çankırı 'da çiçekçi dükkanından çıkan gencin üzerine halı düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla arkadaşını çiçekçi dükkanında oluşan iş yoğunluğunun azalması için yardım etmeye gelen Serhad Apaydın, işletmeden dışarı çıktığı anda binanın 3'üncü katında silkelenen halı üzerine düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç, halıyı üzerinden atarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Üniversite öğrencisi Apaydın, halıyı kenara bırakarak yoluna devam etti."Nasıl oldu ben de anlayamadım"Serhad Apaydın, "Tam çıkarken önüme bir perde indi. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Şok oldum. Çabuk atlattım, sonra yoluma devam ettim. Toplu bir şekilde düşseydi daha kötü olabilirdi. Boynumda hafif bir ağrı var ama o da geçer diye umuyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA
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