Menü
Haberler ›› genel ››Yolda yürürken üzerine halı düştü - Haberler

Yolda yürürken üzerine halı düştü

- Yolda yürürken üzerine halı düştü Talihsiz gencin başına 'halı' kondu Neredeyse imkansız olan bir şey başına geldi Çankırı'da çiçekçi dükkanından çıkan gencin üzerine halı düştü.

09.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:14
- Yolda yürürken üzerine halı düştü
Talihsiz gencin başına 'halı' kondu
Neredeyse imkansız olan bir şey başına geldi
ÇANKIRI - Çankırı 'da çiçekçi dükkanından çıkan gencin üzerine halı düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla arkadaşını çiçekçi dükkanında oluşan iş yoğunluğunun azalması için yardım etmeye gelen Serhad Apaydın, işletmeden dışarı çıktığı anda binanın 3'üncü katında silkelenen halı üzerine düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç, halıyı üzerinden atarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Üniversite öğrencisi Apaydın, halıyı kenara bırakarak yoluna devam etti.
"Nasıl oldu ben de anlayamadım"
Serhad Apaydın, "Tam çıkarken önüme bir perde indi. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Şok oldum. Çabuk atlattım, sonra yoluma devam ettim. Toplu bir şekilde düşseydi daha kötü olabilirdi. Boynumda hafif bir ağrı var ama o da geçer diye umuyorum" şeklinde konuştu. Yolda yürürken üzerine halı düştü

Kaynak: İHA

Etiketler : Çankırı, Genel
Paylaş

Manşet 

Haberler

İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Haberler
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Haberler
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu Haberler
DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Haberler
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
15 Temmuz'da derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Babacan'ın partisine katıldı Haberler
15 Temmuz'da derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Babacan'ın partisine katıldı
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Haberler
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir