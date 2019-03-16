Yolda Yürüyen Kadın, Çöpün İçine Atılmış Bir Bebek Buldu

Çin'in doğusunda bulunan Foshan şehrinde bir yeni doğmuş bir bebek, çöp poşetine koyulmuş bir şekilde çöp konteynerinin içinde atıldı.

ÇÖPÜN İÇİNDE GÖBEK BAĞI KESİLMEMİŞ BEBEK BULUNDU

Çöp konteynerinin önüne geçen bir kadın, çöpten gelen bebek sesini kedi sandı. Çöpü karıştıran kadın plastik bir poşet içinde bir şeyin oynadığını görünce poşeti açtı. Poşetin içinden yeni doğmuş göbek bağı kesilmemiş bir bebek olduğunu gördü. Bebeği poşetin içinden çıkarıp hırkası ile bebeği soğuğa karşı korudu.

HASTANEYE KALDIRILAN BEBEK, AMELİYATA ALINDI

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin kalp ritminde problem olduğu ortaya çıktı. Doktorlar tarafından ameliyata alınan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken polis ekipleri, bebeğin anne ve babasını bulmak için çalışma başlattı.

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