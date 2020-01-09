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Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı

Muğla Milas'ta meydana gelen olayda, sabah 08.00 sıralarında caddede yürüyen kadını elle taciz eden şahıs yapılan incelemelerin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Taciz olayını yaşayan kadın yaşadığı şoku uzun süre atlatamazken, mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.01.2020 18:27 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:18

Muğla'nın ilçesinde, sokakta yürüyen bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.U. (25), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ELLE TACİZ ETTİ

Olay, geçen salı günü saat 08.00 sıralarında, Hoca Bedrettin Mahallesi Hamam Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadın, elle taciz edildiğini belirterek, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, sokak ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

TUTUKLANDI

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin H.U. olduğunu tespit etti. H.U., dün Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdüğü sırada yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyete götürülen H.U., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı

Milas, Güncel

Kaynak: DHA


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