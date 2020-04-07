Yolda yürüyen kadının elindeki telefonu gasbeden şüpheli yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yolda yürüyen kadının sırtına vurarak elindeki telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı.
07.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:50
Şehit Özen Polis Merkezi Amirliğine başvuran bir kadın, Kuyulu Mahallesi'nde yolda yürürken bir kişinin sırtına yumruk atıp elindeki telefonu gasbettiğini bildirdi.
Bunun üzerine devreye giren Antakya İlçe Araştırma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin eşkalini belirledi.
Ekipler, M.İ.K.'yi Bağrıyanık Mahallesi'ndeki bir ara sokakta yakalandı.
Kaynak: AA