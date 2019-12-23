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Yolda yürüyen kişinin üzerine sunta düşme anı güvenlik kamerasında

Isparta'da bir inşaat avlusundaki suntanın şiddetli rüzgar nedeniyle yolda yürüyen bir kişinin üzerine düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

23.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:43
'da bir inşaat avlusundaki suntanın şiddetli rüzgar nedeniyle yolda yürüyen bir kişinin üzerine düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde yürüyen Ali S'nin üzerine bir inşaat avlusunda bulunan sunta düştü.
Suntanın çarpmasıyla yola savrulan Ali S'yi gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ali S, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yolda yürüyen kişinin üzerine sunta düşme anı güvenlik kamerasında

Isparta, Güncel

Kaynak: AA


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