13.07.2019 15:16
Haberler» Güncel» Haber

Yoldaki çalışma Mustafakemalpaşa'daki trafiği kilitledi

Yoldaki çalışma Mustafakemalpaşa

Balıkesir yolu üzerindeki tekstil fabrikasının önündeki yol çalışması nedeniyle şehirlerarası trafik, Mustafakemalpaşa ilçe merkezine yönlendirildi.

BURSA - Balıkesir yolu üzerindeki tekstil fabrikasının önündeki yol çalışması nedeniyle şehirlerarası trafik, Mustafakemalpaşa ilçe merkezine yönlendirildi. Bu nedenle ilçede trafik kilitlendi.
Bursa- Balıkesir yolunda Mustafakemalpaşa ilçesi yakınındaki tekstil fabrikasının önündeki yol çalışması, ilçe merkezindeki trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Çalışma nedeniyle trafik ilçe merkezine verildi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun trafik sonrası ilçe merkezindeki Heykel ve Saat Meydanı'nda uzun süre araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler ise yoğun sıcaklık altında trafikte kaldıkları için isyan etti. Araçlar ise bir süre ilerlemekte zorlanırken, ilçe emniyetinden trafik ekipleri, araçların ilçe merkezinde trafik akışını sağlamaya çalışıyor.
Öte yandan sürücüler yoğun trafik nedeniyle Kayapa Mahallesi tarafından Mustafakemalpaşa'nın dağ yolundan ulaşımlarını sağlıyor.


- Bursa
Kaynak: DHA
Mustafakemalpaşa, Balıkesir, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:55   Suriye sınırındaki anız yangını korkuttu
17:55   İdil'de 15 Temmuz şehitleri anısına mevlit okutuldu
17:53   Adana merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
17:53   "Sıfır atık" kampanyasına klipli destek
17:52   15 Temmuz Şehitleri Pekin'de anıldı
17:52   Sandıklı'da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
17:51   Forum Çamlık'ta BMW 318i Sedan'ın sahibi belli oldu