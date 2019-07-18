Yoldaki lastik zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'da, TEM otoyolunda yol ortasındaki lastik, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada, 2 kişi yaralandı.Kaza, Ergene ilçesine bağlı TEM otoyolunun İstanbul istikametinde, dinlenme tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edirne'den İstanbul yönüne giden Hakan Sert yönetimindeki 48 Z 2088 plakalı otomobil, yoldaki lastiğe çarptı. Sert, hasar gören otomobilini emniyet şeridine çekerek aşağı indi. Bu sırada Kemal Sertdemir yönetimindeki MSH 886 plakalı otomobil de lastiğe çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, önce aynı yöne giden İsmail Bostancı yönetimindeki BM 443 FP plakalı otomobile, ardından da bariyere çarparak uçuruma yuvarlandı. Bostancı'nın kullandığı otomobil ise emniyet şeridinde bekleyen Hakan Sert ve otomobiline çarptı. Kazada, Hakan Sert ile Kemal Sertdemir yaralanırken, İsmail Bostancı, kazayı yara almadan atlattı.Çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılarında Hakan Sert'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.