YOLDAKİ RÖGAR KAPAĞI ÇALINDI, SÜRÜCÜLER DUBAYLA ÖNLEM ALDI

İstanbul 'da rögar kapakları hırsızların hedefi oldu. Beşiktaş TEM Bağlantı yolunda bulunan rögar kapaklarından biri çalınırken, kaza yaşanmaması için sürücüler dubayla önlem aldı.

Beşiktaş TEM Bağlantı yolunda üzerinde bulunan rögar kapağı bir kişi tarafından çalındı. Şüphelinin rögar kapağını yerinden sökmeye çalıştığı anlar ve kapağı alarak olay yerinden ayrılması güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin rögar kapağını yerinden çıkarmak için bir süre uğraşıp söktükten sonra arabasına yükleyerek gözden kaybolduğu görülüyor.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR

Rögar kapağının çalınması yolda oluşan çukurun motosiklet sürücüleri için tehlike arz ettiğini belirten Celal Gündoğan," Burası TEM Bağlantı yolu. Buradaki rögar kapağını kağıt toplayıcılar çalmış. Burası şu anda tehlike arz ediyor. Birkaç kez yaşandı bu olay ve geçtiğimiz yıllarda bir kişi çalınan rögar kapağı nedeniyle çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Ne yazık ki bundan ders çıkarılmadı. Daha sık denetlenmesi gerekiyor. Özellikle rögar çukurları motosiklet sürücüleri içinde tehlike arz ediyor. Motosikletliler sağ şeridi kullandığı için bir anda çukura düşebilir" ifadelerini kullandı.

ÇALINAN RÖGAR KAPAKLARI ÖLÜMLERE VE YARALANMALARA NEDEN OLMUŞTU

Sarıyer'de geçtiğimiz yıllarda çalınan rögar kapağı nedeniyle çukura düşen bir temizlik işçisi hayatını kaybetmiş, Ataşehir'de ise görme engelli bir kişi düşerek ağır yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü:

---------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

Şüphelinin rögar üzerindeki çalışması

Şüphelinin gidişinden detay

(AKTÜEL)

Muhabir Anonsu(Oğuzcan YAZAR)

Kapağı çalınan rögardan görüntü

Araç ve motosikletlilerin geçişi

Vatandaşla röportaj

Genel ve detaylar

- Yazar