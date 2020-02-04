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Yoldaki su birikintisi kazaya davetiye çıkartıyor

Tokat'ta yağmurla birlikte kara yolunda oluşan su birikintileri adeta kazaya davetiye çıkartıyor.

04.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:59Yoldaki su birikintisi kazaya davetiye çıkartıyor
'ta yağmurla birlikte kara yolunda oluşan su birikintileri adeta kazaya davetiye çıkartıyor.

Tokat'ta sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Tokat- kara yolu Galericiler Sitesi önündeki yolda yağmurla birlikte oluşan su birikintileri sürücülerin korkulu rüyası olmaya başladı. Bir anda suyla kaplı yola giren sürücüler neye uğradığını şaşırırken, direksiyon hakimiyetini kurmaya çalıştı. Kaza tehlikesi atlatan sürücüler yolun birkaç noktasında yaşanan soruna çözüm bulunmasını istedi. - TOKAT

Niksar, Sabah, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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