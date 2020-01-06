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Yoldan çıkan araç su kanalına uçtu: 3 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoldan çıkan bir araç su kanalına uçtu.

06.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:54 Yoldan çıkan araç su kanalına uçtu: 3 yaralı
'in İslahiye ilçesinde yoldan çıkan bir araç su kanalına uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nurdağı-İslahiye kara yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. İslahiye Cezaevi yakınlarında seyir eden İ.E.A. yönetimindeki 27 AEJ 876 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Kazada sürücü İ.E.A. (59), araçta bulunan eşi F.A.(49) ve çocukları T.M.A. (14) yaralandı. Olay yerinden geçen ve kazayı gören sürücülerin sağlık personeli çağırması ile yaralılar ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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