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Yoldan çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Yoldan çıkan araç takla attı: 1 yaralıZONGULDAK - Zonguldak-Ereğli karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

29.08.2019 20:31
Yoldan çıkan araç takla attı: 1 yaralı
ZONGULDAK - Zonguldak-Ereğli karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza Zonguldak Ereğli karayolunun Kandilli Yolayrımı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Ereğli'den Zonguldak istikametine giden Ercan Ç. idaresindeki 67 EZ 919 plakalı hafifi ticari kamyonet virajı aldığı sırada yol kenarındaki kuma kapıldı. Kontrolden çıkan hafifi ticari kamyonet yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü diğer sürücülerin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alınırken savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Yoldan çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Zonguldak Ereğli, Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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