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Yoldan çıkan aracın imdadına Çaldıran Belediyesi ekipleri yetişti

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan aracın imdadına belediye ekipleri yetişti.

13.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:25Yoldan çıkan aracın imdadına Çaldıran Belediyesi ekipleri yetişti
'ın ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan aracın imdadına belediye ekipleri yetişti.

Çaldıran Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını gece gündüz demeden yürütürken, yolda kalan sürücülerin de yardımına koşuyor. Belediye ekipleri, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yoldan çıkan aracın imdadına koşarak sürücüyü kurtardı.

Kış mevsiminin başlamasıyla oluşturdukları 'Kriz Masası'nın 7/24 çalıştığını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Kaliteli hizmet sunmak için teknik kadrolarımızın başkanlığında yapılması planlanan hizmetleri belli gruplara ayırdık. 7/24 ekiplerimiz hazır beklemektedir. Kış mevsiminde özellikle Tendürek Geçidi'nde mahsur kalan sürücülerimize anında yardim ederek, araç sahiplerinin gerekli yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını gideriyoruz. İlçemizin belirli yerleşim yerlerinde de kayarak yoldan çıkan araçları kurtarma operasyonlarında gerekli her türlü hizmeti gerçekleştiriyoruz. Kış mevsiminde olası buzlanmalara karşı ana arterlerde ve sokaklarda gerekli tuzlama çalışmalarımıza da önem vererek halkımızın rahat bir kış geçirmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi. - VAN

Çaldıran, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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