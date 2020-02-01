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Yoldan çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Kastamonu'da Araç-İhsangazi karayolunda yoldan çıkan hafif ticari araç takla attı.

01.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:01Yoldan çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
'da Araç- karayolunda yoldan çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada araçta sıkışan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu ve yolun soğuk havada kayganlaştığı Araç-İhsangazi karayolu üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada araç içerisinde bir kadın sıkıştı. Sıkışan kadını, bulunduğu yerden Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı. Sıkıştığı yerden çıkartılan kadın, Araç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, kazayla ilgili incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu, İhsangazi, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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