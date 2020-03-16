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Yoldan çıkan kamyonet kanala uçtu

Aydın Yenipazar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan kamyonet sulama kanalına uçtu.

16.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:56
Yoldan çıkan kamyonet kanala uçtu
Aydın Yenipazar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan kamyonet sulama kanalına uçtu. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan kamyonet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kaza öğlen saatlerinde Sultanhisar-Yenipazar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 VE 545 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından sürücü hastaneye kaldırılırken, kamyonette de hafif maddi hasar meydana geldi. Güvenlik güçleri tarafından el konulan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Yenipazar, Aydın, 3. Sayfa

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