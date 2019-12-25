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Yoldan çıkan otomobil 20 metre şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 20 metre şarampole

25.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 00:01 Yoldan çıkan otomobil 20 metre şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaralandı

'de otomobilin yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlanması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

20 METRE ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, Kocaeli'nin ilçesi Gündoğdu Mahallesi Şehit Mustafa Türk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğulcan D. idaresindeki 32 ARY 27 plakalı otomobil, çamurla kaplı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre aşağı uçan otomobilde bulunan sürücü Oğulcan D., Mert Meriç U. ve Hasancan K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından araçta bulunan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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