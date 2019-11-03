Haberler » 3. Sayfa » Yoldan çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaçlık alana uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

03.11.2019 16:39Yoldan çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaçlık alana uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday'da Değirmenözü köyünde Satı Mehmet G.(46) yönetimindeki 37 EF 536 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtu. Ağaçlara çarparak durabilen araçta bulunan sürücü Satı Mehmet G. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Gültekin, Daday Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:23 Kaza yapan araçtan yaralı çıktı, aklında cep telefonu vardı
23:40 Kocaeli'de kaza yapan otomobil 60 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
23:38 Beşiktaş'ta gece kulübü sahibinin şüpheli ölümü
15:13 Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
10:32 19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti
23:32 Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti
4.11.2019 00:37:56