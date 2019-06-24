24.06.2019 13:24
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 3'ü çocuk 6 yaralı

Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 3

Karabük-Eskipazar karayolunda meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil dereye uçtu.

Karabük- Eskipazar karayolunda meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada otomobil içinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar istikametinden Karabük'e gitmekte olan Ahmet D. (69) yönetimindeki 34 ZZ 6752 plakalı otomobil, Kayı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlık alandan dereye uçtu.

Otomobilin bir kısmının suya gömüldüğü kazada, sürücü Ahmet D. ve yanında bulunan Mehmet Akif (2), Tuana (8), Ecrinsu (7), Yasemin (34) ve Muzaffer D. (66) yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye , polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından araçtan çıkarılarak, 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK
Kaynak: İHA
eskipazar , çocuk , karabük , otomobil , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:55 Çorum'dan kısa kısa
14:55 Yaşlı adam kamyonetin altında böyle kaldı
14:53 Uyuşturucu satıcılarından emniyet çıkışı slogan: "Bu sefer şampiyon biziz"
14:50 Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı
14:49 Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı
14:47 Tarsus'ta tren kazası: 1 ölü, 2'si ağır 4 kişi yaralı
14:42 Mersin'de tren kazası: 1 ölü, 4 yaralı