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Yoldan çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu-Karabük karayolunda kontrolden çıkan otomobil, evin bahçesine uçtu.

28.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:50 Yoldan çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Kastamonu- karayolunda kontrolden çıkan otomobil, evin bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu İstanbul'dan Sinop'a giden Yavuz Aygün (42) idaresindeki 34 BJY 087 plakalı otomobil, ilçesine bağlı İğdir Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü Yavuz Aygün ile Sevin Çelin (46) ve Ömer Aygün araç içerisinde sıkıştı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine gelen Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyet ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Yaralılardan Ömer Aygün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Yavuz Aygün ve Sevin Çelik ise Araç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza sonrasında emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, elektrik direğinin ise kırılması vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
(İlhan Yazan/İHA)

Kastamonu, Karabük, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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