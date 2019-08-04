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Yoldan çıkan otomobil, köprünün altında uçtu: 3 yaralı

DÜZCE'de, otoyoldan çıkan otomobil, köprünün altına uçtu.

04.08.2019 14:53 Yoldan çıkan otomobil, köprünün altında uçtu: 3 yaralı
DÜZCE'de, otoyoldan çıkan otomobil, köprünün altına uçtu. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Küçük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Çağlar Aksu yönetimindeki 28 ES 631 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprü başlangıcında yoldan çıktı. Otomobil, köprü altına uçtu. Kaza sonrası ters dönen aracın sürücüsü Çağlar Aksu ile yanındaki Yılmaz ve Fatma Aksu yaralandı. Hafif yaralanan sürücü Aksu'ya kaza yerinde müdahale edilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Yılmaz ve Fatma Aksu ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



TEM Otoyolu, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

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