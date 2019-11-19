Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kastamonu Azdavay ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinden Çatalzeytin istikametine gitmekte olan H.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Azdavay ilçesine bağlı Samancı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampolde takla attı. Kazada yaralanan sürücü H.T., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Çatalzeytin İlçe Hastanesinde ilk tedavisinden sonra Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA