Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
13.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:10
Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Ali Rıza Boz idaresindeki 51 HF 752 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde sürücüsü Ali Rıza Boz yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Ali Rıza Boz idaresindeki 51 HF 752 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde sürücüsü Ali Rıza Boz yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa
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