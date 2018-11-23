Yoldan Çıkan Otomobil Takla Attı

Erzurum
'un Horasan
İlçesi'nde yoldan çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu.
Erzurum'un Horasan İlçesi yarboğaz Mahallesi yol ayrımında yoldan çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu.
Kaza Horasan Yarboğaz köyü yol ayrımı Mevkiinde meydana geldi. İ.C yönetimindeki 25 PD 929 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı.
Kazada sürücüyle birlikte kamyonetin bulunan 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. - ERZURUM