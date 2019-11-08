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Yoldan çıkan otomobil takla attı, emniyet kemeri sürücüyü kurtardı

Yoldan çıkan otomobil takla attı, emniyet kemeri sürücüyü kurtardıBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri hayat kurtardı.

08.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:24
Yoldan çıkan otomobil takla attı, emniyet kemeri sürücüyü kurtardı
BİLECİK - 'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri hayat kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, Bursa istikametinden Antalya'ya gitmekte olan Recep U.idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. Kaza nedeniyle araç hurdaya dönerken Sürücü Recep U.'nun emniyet kemerinin takılı olması hayatını kurtardı. Kaza sonrasında ayakta tedavi edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yoldan çıkan otomobil takla attı, emniyet kemeri sürücüyü kurtardı

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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