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Yoldan çıkan süt tankeri şarampole düştü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan süt tankeri şarampole düştü.

06.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:19
Yoldan çıkan süt tankeri şarampole düştü
Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan süt tankeri şarampole düştü.

Kaza, Malkara- Hayrabolu yolu İbrice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden E.Ç. yönetimindeki 43 VF 694 plakalı süt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Şoför ise kazayı yara almadan atlattı. Süt tanklarının boş olduğu kamyon, çekici vinç vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hayrabolu, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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