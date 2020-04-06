Yoldan çıkan süt tankeri yan yattı
Yoldan çıkan süt tankeri yan yattı Tekirdağ Malkara'da yolan çıkan süt tankeri şarampole düşerek yan yattı.
06.04.2020 20:41 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:42
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara 'da yolan çıkan süt tankeri şarampole düşerek yan yattı. Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri İbrice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden E.Ç. yönetimindeki 43 VF 694 plakalı süt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girerek, yan yattı. Süt tankeriyle devrilmekten son anda kurtulan şoför, kazayı yara almadan atlattı.Süt tanklarının boş olduğu kamyon, çekici vinç vasıtasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kaynak: İHA