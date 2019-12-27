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Yoldan çıkan tır evin bahçesine uçtu

Hatay'ın Belen ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bir evin bahçesine uçtu.

27.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:53 Yoldan çıkan tır evin bahçesine uçtu
'ın ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bir evin bahçesine uçtu. Kaza anında yolda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Alınan bilgiye göre, kaza Belen İskenderun karayolu Cırtıman yol kavşağı Çölbey durağı civarında meydana geldi. Besalet Muratoğlu'nun kullandığı 06 SGB 68 plakalı tır, kırmızı ışıklara yaklaştığı sırada sürücüsü durmak isterken kayarak kontrolden çıktı ve yolun alt kısmında bulunan bir evin bahçesine uçtu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten bariyerleri aşarak şarampoldeki evin bahçesine giren tır yan yatarken, sürücü Besalet Muratoğlu kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sırasında yolda ve evin bahçesinde kimsenin olmaması ise olası bir can kaybını önledi. Tır ve evin bahçesindeki bir motosiklet kullanılamaz hale gelirken, evin bahçesi de zarar gördü.

Kaza anını anlatan vatandaşlar büyük bir gürültü duyduklarını belirtirken, bölgede benzer kazaların sık sık yaşandığını dile getirdiler.

Yol kenarına yüksek bariyerlerin yapılması gerektiğini söyleyen mahalle sakinleri, benzer kazaların yaşanmaması için acilen tedbir alınması gerektiğini söylediler. - HATAY

Hatay, Belen, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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