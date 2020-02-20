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Yoldan çıkan yağ yüklü tanker elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yağış sonucu kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ayçiçek yağı yüklü tanker elektrik direğine çaptı.

20.02.2020 20:53 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:53Yoldan çıkan yağ yüklü tanker elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
'ın ilçesinde yağış sonucu kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ayçiçek yağı yüklü tanker elektrik direğine çaptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Muratlı-Lüleburgaz Büyükkarıştıran karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.C. idaresindeki 34 CAH 868 plakalı ayçiçeği yağı yüklü tanker, yağış sonucu kayganlaşan yolda sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan sürücü T.C. itfaiye ekiplerinin de yardımıyla tanker içerisinden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan elektrik işletmesi ekipleri herhangi bir kazaya mahal vermemek için elektriği kesti. Kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Öte yandan, bazı görgü tanıkları tankerin önüne köpek çıktığını, sürücünün bu yüzden kaza yaptığını iddia etti. Emniyet trafik ve jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemleri aldığı tek taraflı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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