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Yoldan geçen hayvanlara çarpıp kaçtı

Adıyaman'da, yol kenarında ilerleyen 3 küçükbaş hayvana çarparak telef eden sürücü, olay yerinden kaçtı.

30.07.2019 14:13 Yoldan geçen hayvanlara çarpıp kaçtı
Adıyaman'da, yol kenarında ilerleyen 3 küçükbaş hayvana çarparak telef eden sürücü, olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Petrolleri Mahallesi yolu üzerinde Mehmet Akay'a, ait 3 küçük baş hayvana sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Aracın çarptığı 3 küçük baş hayvan olay yerinde telef olurken otomobil sürücüsü olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 4 bin TL değerin olan 3 küçükbaş hayvanının öldüğünü gören Mehmet Akay, durumu polis ekiplerine bildirerek sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mehmet Akay, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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