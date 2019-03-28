Yoldan Geçen Kadını Öldüren Sanık Yeniden Yargılanıyor

Kaynak: İHA

İzmir'in Konak ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi kovalarken, yoldan geçen Neşe Karaca'yı (38) tabancayla vurup öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Armağan Turna (31), istinaf mahkemesinin kararı usul yönünden bozması nedeniyle yeniden yargılanmaya başladı.İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar görülmeye başlayan davanın duruşmasına tutuklu sanık Armağan Turna, tutuklu müşteki Sırat Kazak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile tarafların avukatları katıldı.Mahkeme heyetinin okuduğu İzmir Bölge Adliye Mahkeme'nin bozma kararına katıldıklarını belirten bakanlık avukatı, olayda suçu olmayan bir kadının yoldan geçerken ölmesine neden olan sanığa verilecek cezada indirim yapılmamasını talep etti.İddia makamı, esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini istedi.Mütalaaya karşı söz alan sanık Turna, "Ben, husumetim olan Kazak'ın bana daha önce saldırmasından dolayı, yine saldıracağını düşündüm. Kendimi korumak için silahımı çektim. Öldürme amaçlı doğrudan ateş etmedim. Yere doğru ateş ettim" dedi. Sanık avukatı da esasa yönelik savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık ile avukatına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.Olayİzmir'in Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde 2017 yılında meydana gelen olayda iddialara göre; aralarında husumet olduğu öne sürülen Armağan Turna ile Sırat Kazak (33) tartışmaya başladı. Bu sırada Turna, belinden çıkardığı tabancayla Kazak'ı ayağından vurdu. Yaralı halde kaçmaya çalışan Kazak'ın peşinden giden Turna, iki el daha ateş etti. Kurşunlar o sırada caddeden geçen Neşe Karaca'nın göğsüne ve eline isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Karaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Ayağından vurulan Kazak ise cezaevi firarisi olduğu anlaşılınca tedavisinin ardından cezaevine gönderildi. Olaydan sonra yakalanan ve sevk edildiği mahkemece tutuklanan cinayet zanlısı Armağan Turna hakkında "olası kastla kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda sanık Armağan Turna, Neşe Karaca'yı öldürmesinden dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılırken, olayın olası kastla işlenmesinden dolayı ceza 21 yıla indirildi. Mahkeme sanığa ayrıca, olayda yaralanan Kazak'ın yarasının yüzeysel ve niteliğinin düşük olması nedeniyle 3 ay hapis cezası verdi. Tarafların avukatlarının temyiz başvurusu üzerine dosyaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil edilmemesini gerekçe göstererek kararı bozdu. - İZMİR