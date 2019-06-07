Yoldan geçerken görenler araçlarından inip fotoğrafını çekti

Giresun
'un Doğankent
ilçesindeki HES
'in oluşturduğu yapay şelale Giresun- Gümüşhane
karayolundan geçenlerin ilgisini çekiyor. Araçlarıyla yoldan geçerken şelaleyi görenler araçlarından inip o anları fotoğraflamayı ihmal etmiyor. Giresun'un Doğankent
ilçesinde 'Harşıt Vadisi' ve Giresun- Gümüşhane
karayolu üzerinde 1960'lı yıllarda kurulan Hidroelektrik Santrali
'nde (HES
) her yıl Mayıs sonu Haziran başında yaylalardaki karların erimesiyle fazlalaşan suyun tahliyesi yapılıyor. Bu anlarda ise ortaya muhteşem görüntüler çıkartan yapay şelale ilgi odağı haline geliyor. Giresun- Gümüşhane
karayolunu kullanan vatandaşlar ise o onları araçlarını yol kenarına çekerek fotoğrafını ve görüntüsünü çekiyor. İlk defa böyle bir şelale gördüğünü ifade eden vatandaşlar ortaya çıkan görüntüyü cep telefonları ile kayda alıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Doğankent
, HES
, Giresun
, Gümüşhane
, Güncel